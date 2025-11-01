Spalletti Juve, Tuttosport svela: l’accettazione del contratto breve e la conferenza stampa chiara e diretta hanno conquistato la dirigenza. Non solo il curriculum, non solo il palmarès. La scelta di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus è stata ponderata e, a convincere definitivamente la dirigenza bianconera, sono stati due segnali forti, due gesti che hanno fatto la differenza. Come riportato da Tuttosport, Damien Comolli e la proprietà hanno apprezzato l’atteggiamento con cui il tecnico di Certaldo si è approcciato a questa sfida difficilissima, un approccio che ha dimostrato intelligenza e fame. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti Juve, le premesse sono ottime: due segnali che il tecnico ha dato implicitamente e che sono piaciuti alla società bianconera. Retroscena