Spalletti Juve le premesse sono ottime | due segnali che il tecnico ha dato implicitamente e che sono piaciuti alla società bianconera Retroscena

Spalletti Juve, Tuttosport svela: l’accettazione del contratto breve e la conferenza stampa chiara e diretta hanno conquistato la dirigenza. Non solo il curriculum, non solo il palmarès. La scelta di  Luciano Spalletti  come nuovo allenatore della  Juventus  è stata ponderata e, a convincere definitivamente la dirigenza bianconera, sono stati due segnali forti, due gesti che hanno fatto la differenza. Come riportato da  Tuttosport,  Damien Comolli  e la proprietà hanno apprezzato l’atteggiamento con cui il tecnico di Certaldo si è approcciato a questa sfida difficilissima, un approccio che ha dimostrato intelligenza e fame. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

