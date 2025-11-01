Spalletti carico per la sua prima panchina bianconera | Ci chiamiamo Juventus il nostro confronto deve essere sempre con la storia! Scudetto? Tutti vogliono lottare per qualcosa

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua poco prima dell'inizio del match contro la Cremonese in Serie A. Intervenuto nel corso del prepartita di Cremonese Juventus, il nuovo tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, ha parlato così delle ambizioni stagionali della sua nuova squadra anche in ottica lotta scudetto. Queste le parole dell'ex Inter ed ex CT della Nazionale ai microfoni di Sky Sport. SULLA FORMAZIONE – «Diciamo che l'intenzione è quella di avere più qualità tecnica in mezzo al campo. Perché con quello si può fare belle partite e vincere.

