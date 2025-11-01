Rilancio o addio alla riapertura del mercato: non può fallire con l’arrivo del nuovo allenatore La Juventus si affida a Luciano Spalletti per rilanciarsi dopo la crisi di inizio stagione, con l’ex Ct della Nazionale che ha preso il posto dell’esonerato Tudor. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti è stato presentato ieri dalla Juve ed esordirà in panchina nella trasferta in casa della rivelazione Cremonese, distante un solo punto in classifica rispetto alla squadra bianconera. Il tecnico di Certaldo ripartirà presumibilmente dal 3-5-2 e uno degli osservati speciali allo ‘Zini’ sarà Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti alla Juventus: il primo ultimatum è già scattato