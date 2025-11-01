Spalletti alla Juventus | il primo ultimatum è già scattato

Calciomercato.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rilancio o addio alla riapertura del mercato: non può fallire con l’arrivo del nuovo allenatore La Juventus si affida a Luciano Spalletti per rilanciarsi dopo la crisi di inizio stagione, con l’ex Ct della Nazionale che ha preso il posto dell’esonerato Tudor. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti è stato presentato ieri dalla Juve ed esordirà in panchina nella trasferta in casa della rivelazione Cremonese, distante un solo punto in classifica rispetto alla squadra bianconera. Il tecnico di Certaldo ripartirà presumibilmente dal 3-5-2 e uno degli osservati speciali allo ‘Zini’ sarà Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

spalletti alla juventus il primo ultimatum 232 gi224 scattato

© Calciomercato.it - Spalletti alla Juventus: il primo ultimatum è già scattato

Approfondisci con queste news

spalletti juventus primo ultimatumJuventus, Spalletti: prima giornata in bianconero minuto per minuto, la sfuriata di Elkann, il retroscena - Ieri la visita alla Continassa e l'annuncio ufficiale, oggi il primo allenamento e la presentazione ufficiale. Da sport.virgilio.it

spalletti juventus primo ultimatumLuciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: prima giornata in bianconero e dichiarazioni sulla lotta scudetto - Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: prima giornata in bianconero e dichiarazioni sulla lotta scudetto Prima giornata da allenatore ... Si legge su tuttojuve.com

spalletti juventus primo ultimatumJuventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Spero di rientrare nel giro scudetto” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juventus Primo Ultimatum