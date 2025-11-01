Spalletti alla Juventus | il primo ultimatum è già scattato
Rilancio o addio alla riapertura del mercato: non può fallire con l’arrivo del nuovo allenatore La Juventus si affida a Luciano Spalletti per rilanciarsi dopo la crisi di inizio stagione, con l’ex Ct della Nazionale che ha preso il posto dell’esonerato Tudor. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti è stato presentato ieri dalla Juve ed esordirà in panchina nella trasferta in casa della rivelazione Cremonese, distante un solo punto in classifica rispetto alla squadra bianconera. Il tecnico di Certaldo ripartirà presumibilmente dal 3-5-2 e uno degli osservati speciali allo ‘Zini’ sarà Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
L'esordio di Luciano Spalletti alla guida della Juventus è segnato da due non convocazioni pesanti - facebook.com Vai su Facebook
? | Alle 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Luciano Spalletti ? Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito - X Vai su X
Juventus, Spalletti: prima giornata in bianconero minuto per minuto, la sfuriata di Elkann, il retroscena - Ieri la visita alla Continassa e l'annuncio ufficiale, oggi il primo allenamento e la presentazione ufficiale. Da sport.virgilio.it
Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: prima giornata in bianconero e dichiarazioni sulla lotta scudetto - Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: prima giornata in bianconero e dichiarazioni sulla lotta scudetto Prima giornata da allenatore ... Si legge su tuttojuve.com
Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Spero di rientrare nel giro scudetto” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Come scrive tg24.sky.it