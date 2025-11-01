Spalletti a DAZN | Ci vuole coraggio non siamo in una situazione dove nessuno ci guarda Sono convinto conti la squadra e non il singolo

Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE ALLA SQUADRA – «Si punta sempre sui rapporti, le relazioni, sono convinto che conti la squadra e non il singolo. Se instauri un bel rapporto e tutti lo vivono uguale, lavorando insieme e in maniera seria ti svegli un giorno e sei di livello superiore. Sono queste le cose che contano. Dobbiamo stare insieme qualche mese e se facciamo nascere l’empatia è più bello». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti a DAZN: «Ci vuole coraggio, non siamo in una situazione dove nessuno ci guarda. Sono convinto conti la squadra e non il singolo»

