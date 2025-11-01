Spacciava ketamina in centro arrestata 21enne

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato una giovanissima tarantina di 21 anni ritenuta presunta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale del Commissariato Borgo, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, aveva notato nelle principali arterie del centro cittadino un inusuale movimento di giovanissimi che avevano rapidi incontri con alcune coetanee. Sospettando una probabile attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di presidiare le zone più frequentate del Borgo, riuscendo ad individuare tre ragazze tutte in giovanissima età. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spacciava ketamina in centro, arrestata 21enne

