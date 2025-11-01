Spacciava dalla finestra della propria abitazione denunciato 53enne pregiudicato

Un 53enne di Piedimonte Etneo è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per possesso di materiale esplodente. L’uomo era già sotto osservazione dei militari, che ieri sera lo hanno sorpreso alla finestra mentre parlava con un 19enne del posto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it