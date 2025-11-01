' Soundtracks' le più celebri colonne sonore di tutti i tempi risuonano al Teatro Comunale
Al Teatro Comunale, martedì 11 alle 21, arriva 'Soundtracks', una serata speciale per celebrare i più grandi compositori di musica per il cinema, autori di colonne sonore indimenticabili, capaci di conquistare il pubblico di qualsiasi età. Sul palco, per circa due ore di concerto, un’orchestra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Per una volta non sonoi suoi celebri tagli a parlare di lui e del suo 'manifesto bianco'. Stavolta sono le sculture. La Peggy Guggenheim Collection di Venezia con la mostra autunnale inaugura una stagione di grande novità e di ricerca. ''Mani-Fattura: le ceramic - facebook.com Vai su Facebook
“Soundtrack”, le più belle colonne sonore del cinema dal vivo a Morro d’Alba - Mercoledì 23 luglio alle ore 21, Piazza Barcaroli a Morro d’Alba accoglie il 25esimo Festival Pergolesi Spontini con il concerto “Soundtrack”, le più belle colonne sonore del cinema eseguite dal vivo ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Il Lirico di Cagliari al Lazzaretto con celebri colonne sonore - La magia e le suggestioni di celebri colonne sonore di altrettanti famosi film per due serate al Lazzaretto di Cagliari. Riporta ansa.it