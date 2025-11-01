Nel Sahel si sta formando una zona di instabilità che assomiglia sempre più a uno stato parallelo. Mali, Niger e Burkina Faso, uniti da regimi militari nati da colpi di stato simili, condividono la stessa condizione: isolamento internazionale, crisi economica, avanzata jihadista. La Francia è stata costretta a ritirarsi, gli Stati Uniti hanno ridotto la loro presenza, la Russia ha riempito parte del vuoto con consiglieri, armi e propaganda. Da settimane, in Mali, i gruppi affiliati ad al Qaida bloccano il rifornimento di carburante. Hanno incendiato decine di autocisterne dirette verso Bamako, costringendo il governo a chiudere scuole e università per mancanza di energia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sotto i nostri occhi e a un passo da noi, si sta formando il “Sahelistan”