Sorprende i ladri in casa | banditi in fuga sparando colpi in aria a Quarto nei Campi Flegrei

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero tentato un colpo in un villino, ma sono stati scoperti dal proprietario: prima di fuggire, esplosi colpi d'arma da fuoco durante la fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

