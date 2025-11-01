Sorprende i ladri in casa | banditi in fuga sparando colpi in aria a Quarto nei Campi Flegrei

Avrebbero tentato un colpo in un villino, ma sono stati scoperti dal proprietario: prima di fuggire, esplosi colpi d'arma da fuoco durante la fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

