È vivo ancora ora l’eco di Sorores. La Torre degli Sciri di Perugia si è trasformata in un corpo vivo, attraversato da gesti, suoni e immagini nella performance itinerante Sorores, ideata e coreografata da Maria Cecere con la collaborazione dell’ ASD Centro Professionale Zona Danza diretto da Rossella Peruzzi. Un progetto che ha unito linguaggio contemporaneo e patrimonio storico, restituendo nuova voce a uno dei luoghi simbolo di Perugia. Immagini e video che sono popolarissime in rete, in particolare su facebook. Lo spettacolo ha intrecciato danza, parola e suggestione visiva in un percorso esperienziale che ha guidato il pubblico tra i diversi spazi della Torre, coinvolgendolo in una narrazione intima e collettiva allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Sorores”, la danza che abita la Torre degli Sciri di Perugia