Sono stata presa in giro io per prima questa storia mi ha devastata | Eliana Michelazzo assolta nel caso del finto figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati
Assolta “per non avere commesso il fatto”. Così recita la sentenza del giudice monocratico Giulia Purcaro, dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, che scagiona Eliana Michelazzo nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore che venne trascinato nella messinscena ribattezzata “Pratiful”. Non fu dunque l’ex agente di Pamela Prati a reclutare il piccolo – convinto di partecipare a un semplice provino – per fargli interpretare la parte dell’inesistente Sebastian Caltagirone, “figlio” dell’altrettanto inesistente Mark e che, con la fantomatica sorellina Rebecca (sì, proprio quella che “fa la ballerina, pensa te!”) la showgirl avrebbe adottato dopo il matrimonio con il misterioso principe azzurro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Corriere della Sera. . Emanuele Filiberto di Savoia, sua zia Maria Pia di lei ha scritto che, della vostra famiglia, è quello che si è fatto più amare dagli italiani. Sarà stata l’allure da principe delle fiabe, biondo e con gli occhi azzurri? «Sono sempre stato me stess - facebook.com Vai su Facebook
Devo solo stare zitto", la reazione di Cazaux alla presa in giro di Davidovich Fokina - Arthur Cazaux è stato sconfitto da Alejandro Davidovich Fokina questo mercoledì al Rolex Paris Masters. Secondo msn.com
“Basta, sono stanca. Le mie medaglie cancellate, ennesima presa in giro”: Antonella Palmisano furiosa contro i vertici dell’atletica italiana ed europea - Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di Serie B“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it