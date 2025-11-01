Sono stata presa in giro io per prima questa storia mi ha devastata | Eliana Michelazzo assolta nel caso del finto figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati

Assolta “per non avere commesso il fatto”. Così recita la sentenza del giudice monocratico Giulia Purcaro, dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, che scagiona Eliana Michelazzo nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un minore che venne trascinato nella messinscena ribattezzata “Pratiful”. Non fu dunque l’ex agente di Pamela Prati a reclutare il piccolo – convinto di partecipare a un semplice provino – per fargli interpretare la parte dell’inesistente Sebastian Caltagirone, “figlio” dell’altrettanto inesistente Mark e che, con la fantomatica sorellina Rebecca (sì, proprio quella che “fa la ballerina, pensa te!”) la showgirl avrebbe adottato dopo il matrimonio con il misterioso principe azzurro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it