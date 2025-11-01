Sono disperata Mi è uscita la protesi dal seno si è rigirata e sta uscendo fuori Devo rioperarmi ora tolgo tutto | il dramma di Arianna David

Ancora guai al seno per Arianna David che nel corso degli anni ha subito per sei interventi di chirurgia plastica che sono andati male. L’ex Miss Italia 1993 si è sfogata a “La volta buona” di Caterina Balivo, nella puntata del 30 ottobre, confessando di essere ricorsa all’intervento a soli 27 anni perché i responsabili casting delle campagne pubblicitarie le dicevano che il suo seno era troppo piccolo. “ Tornassi indietro non lo farei più “. Il problema però si è ripresentato. “Devo essere rioperata.- ha affermato – La situazione è ancora più disastrosa. Sono disperata, mi è uscita la protesi dal muscolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

