Sonia Rykiel | la donna che insegnò a vestirsi di sé stesse
Life&People.it C’è stato un tempo in cui la moda, parigina e non, era sinonimo di rigidità, corsetti nascosti e strutture complesse; contro di essa si inserisce la storia della stilista e scrittrice francese Sonia Rykiel. Senza una formazione accademica ma armata di una profonda intuizione sui desideri del corpo femminile, essa ha compiuto una delle rivoluzioni più durature nella s toria della moda liberando la donna dal tailoring formale e mettendola finalmente a suo agio grazie al knitwear. Il manifesto knitwear di Sonia Rykiel: il Poor Boy Sweater. La sua biografia è esempio perfetto di come la necessità possa generare innovazione: nata a Parigi nel 1930 da una famiglia di origine russa e rumena, Sonia Flis, – il suo nome di nascita – cresce in un ambiente cosmopolita e indipendente. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
