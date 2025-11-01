Sale il gradimento per il governo, la premier e i leader del centrodestra. Cala il Pd mentre il Movimento 5 stelle ha una evidente battuta di arresto. Ecco quanto emerge dall'ultimo sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Fratelli d'Italia conferma il risultato di luglio, attestandosi al 28%. Forza Italia guadagna un punto, salendo al 9%, mentre la Lega arretra leggermente, scendendo all'8% (-0,5). Noi moderati resta stabile all'1%. Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico si posiziona al 20,9% perdendo due decimali, mentre il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto e si ferma al 13,5%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sondaggio Pagnoncelli, doccia fredda a sinistra. Volano Meloni e il governo