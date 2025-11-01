Sondaggio non ha volato mai così in alto! Precipizio per l’avversario!
Ancora una volta, i sondaggi politici confermano il predominio di Fratelli d’Italia nel panorama nazionale. Dopo tre anni di governo, il partito di Giorgia Meloni mantiene un consenso solido e stabile, attestandosi al 28%, un dato che rappresenta una anomalia positiva nella storia recente della politica italiana. Un risultato che evidenzia non solo la continuità della fiducia dei cittadini, ma anche la capacità del partito di consolidare la propria leadership all’interno del centrodestra. Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in testa: Meloni rafforza la sua leadership L’ultimo rilevamento di Ipsos, presentato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, mette in luce come il centrodestra nel suo complesso mantenga un trend favorevole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Sondaggi politici: Meloni vola, Schlein riduce il distacco, Conte inciampa - I sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia sia sempre fortissimo (30,5%). Si legge su quifinanza.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola ma il Pd cresce più di tutti: chi vince - Fratelli d'Italia vola al 31% ma il partito che cresce di più è il Pd, che sale al 22,1% (+0,3%). fanpage.it scrive