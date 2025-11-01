Ma leggi e riforme non dovrebbero essere in nome del popolo italiano? La risposta, va da sé, sarebbe scontata. Ma stando al bailamme aizzato dalle opposizioni così non sembra. Eppure, a dispetto di polemiche e insurrezioni nelle sedi parlamentari e mediatiche, il prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si prefigura già come una debàcle “popolare” per le toghe. Già, perché la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, dopo l’Aula, trova una legittimazione schiacciante e plebiscitaria soprattutto nell’opinione pubblica. E un sondaggio docet: e conferma. Riforma della Giustizia, il sondaggio rivela come la pensano i cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sondaggio? No, plebiscito: il 70% dei cittadini appoggia la riforma della Giustizia. Opposizioni e toghe se ne facciano una ragione