Poca fiducia nella magistratura italiana. A qualche ora di distanza dal via libera alla riforma della giustizia, ecco che gli italiani si sono espressi. Risultato? Un elettore su due ha un livello di fiducia medio nella magistratura italiana, il 41,3 per cento ha un livello basso e solo l’8,9 degli italiani ha un livello alto di fiducia. A confermarlo un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, sulla riforma della Magistratura. Presentata nel corso della trasmissione L'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La7, la rilevazione mostra come la percentuale degli elettori con fiducia alta nel sistema della giustizia italiana aumenti tra le persone che votano per i partiti di opposizione, con una distinzione tra chi vota Pd e Avs (20,4) e chi vota M5S (15 per cento). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Izi, più del 70% favorevole alla separazione delle carriere

