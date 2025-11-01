Sondaggio Ipsos | governo Meloni rafforza consenso crisi nera per Conte

Giorgia Meloni Fratelli d’Italia blinda il 28%, Forza Italia vola al 9% e il gradimento per Palazzo Chigi si attesta al 43%. L’ultima rilevazione Ipsos, analizzata da Nando Pagnoncelli sulle colonne del Corriere della Sera, certifica la tenuta del centrodestra e fotografa un’opposizione in affanno: il Pd scivola al 20,9% e il Movimento 5 Stelle incassa una frenata brusca al 13,5%. Tre mesi dopo l’ultima rilevazione, gli equilibri politici restano cristallizzati con la maggioranza che consolida le posizioni e le forze di opposizione che arrancano. Il partito della premier Giorgia Meloni conferma il risultato di luglio e mantiene saldamente la leadership della coalizione governativa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

