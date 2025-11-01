Sondaggio Ipsos Fdi stabile e Forza Italia supera la Lega | tutti i numeri

Nando Pagnoncelli ha reso noti i risultati del primo sondaggio politico Ipsos realizzato dopo le vacanze estive. Nel trimestre considerato, da agosto a ottobre 2025, non si riscontrano scostamenti significativi tra gli elettori. Fratelli d’Italia rimane saldamente e stabilmente primo partito al 28 per cento, stessa percentuale registrata a luglio. Al secondo posto si conferma il Partito democratico al 20,9 per cento, con un lieve calo di 0,2 punti (era al 21,1). Terzo il Movimento 5 stelle, in calo di quasi un punto al 13,5 per cento (era al 14,3). Scambio in quarta e quinta posizione, con Forza Italia che ha raggiunto il 9 per cento (era all’8,1) superando la Lega, calata dall’8,5 all’8 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sondaggio Ipsos, Fdi stabile e Forza Italia supera la Lega: tutti i numeri

