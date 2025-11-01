Sondaggi politici quali sono quelli preferiti dagli italiani secondo gli ultimi risultati?

Gli ultimi sondaggi politici indicano che il partito preferito dagli italiani resta Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, con un consenso intorno al 30-31% nelle ultime rilevazioni di ottobre 2025 L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sondaggi politici, quali sono quelli preferiti dagli italiani secondo gli ultimi risultati?

Scopri altri approfondimenti

Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo la riforma della Giustizia e lo stop al Ponte sullo Stretto, l’ultima Supermedia. Gli orientamenti di voto - X Vai su X

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 31,2%, male M5s e Lega ? - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, Meloni stabile in testa mentre Schlein e Conte mettono la retro - Gli ultimi sondaggi elettorali evidenziano come FdI confermi il proprio primato, mentre l’opposizione appare in sofferenza: Pd e M5S perdono consenso e Avs è in bonaccia ... Come scrive quifinanza.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora e resta in testa, giù Pd e M5s: chi va meglio - Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere e stacca tutti gli avversari politici, ampiamente distanti. Scrive fanpage.it

Sondaggi politici TP, sì al nucleare in Italia per 2 persone su 3 - Sondaggi politici TP: sì al nucleare, sì agli sfratti, sì a tassazione degli utili delle banche. Da termometropolitico.it