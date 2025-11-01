Sondaggi politici Meloni stabile in testa mentre Schlein e Conte mettono la retro

Secondo i sondaggi politici, Fratelli d’Italia conferma il suo predominio: anche questa settimana il partito della premier Giorgia Meloni è al 30,5%. Cala, e non di poco, il Partito Democratico di Elly Schlein: un -0,5% lo trascina al 21,8%. Non ride neppure Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: un -0,2% spinge il partito al 12,2%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Vi proponiamo la Supermedia Youtrend effettuata per Agi in merito alle intenzioni di voto degli italiani (con le variazioni rispetto ai risultati del 16 ottobre): Fratelli d’Italia – 30,5% (=);. Partito Democratico – 21,8% (-0,5);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni stabile in testa mentre Schlein e Conte mettono la retro

