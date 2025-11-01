Sondaggi politici Fratelli d’Italia ancora in testa | Meloni rafforza la sua leadership

L’ultima rilevazione di Termometro Politico restituisce un quadro stabile ma non privo di novità. Fratelli d’Italia conferma il suo primato e supera nuovamente la soglia del 30%, segno che il consenso attorno a Giorgia Meloni resta solido. La crescita dello 0,4% registrata nell’ultima settimana rafforza la posizione del partito e consolida la distanza dalle opposizioni. Questo risultato non solo conferma la forza della premier, ma mette in evidenza le difficoltà delle altre forze politiche nel costruire un’alternativa credibile. Il Partito democratico, pur rimanendo la seconda forza, perde lo 0,3% e scende al 22%, allargando il divario con Fratelli d’Italia a otto punti percentuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in testa: Meloni rafforza la sua leadership

