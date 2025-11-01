Sondaggi Ipsos | FdI stabile gradimento per Meloni e governo in crescita

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia ha un risultato identico a quello di luglio: 28%. Forza Italia cresce di un punto arrivando al 9%. La Lega invece è all’ 8% e ne perde mezzo. Infine Noi moderati di Lupi risulta stabile all’ 1%. Nel centrosinistra il Partito Democratico è al 20,9%, il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto ed è stimato al 13,5%. Alleanza Verdi Sinistra incrementa di mezzo punto e si colloca al 6,3%; le forze minori vedono Azione al 3,3% (+ 0,7% ), Italia Viva al 2,6% (+ 0,4% ), +Europa all’ 1,8% ( -0,4% ). I sondaggi. 🔗 Leggi su Open.online