solo due blitz per il picchio a ravenna

Ascoli e Ravenna torneranno a sfidarsi al Benelli dopo 18 anni di attesa. L'ultima sfida andata in scena resta quella disputata in serie B che vide i romagnoli vincere 2-1 grazie ai gol di Succi e Chianese, poi seguiti dalla rete dell'allora bianconero Guberti. In quella stagione il Picchio riusì a vendicarsi nel match di ritorno con un roboante 5-0 (tripletta di Bernacci, Sommese e Maniero). Nella terra del sommo poeta Dante Alighieri sono 9 i precedenti (2 in B e 7 in C) già andati in scena con un bilancio in netto favore del Ravenna: 5 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni del Picchio. Le uniche due vittorie risalgono alle stagioni 1967-68 e 1968-69, quando il club aveva ancora la denominazione di Del Duca Ascoli.

