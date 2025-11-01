Il Napoli conquista solo un punto contro la squadra di Fabregas, imbattuta da otto gare. Campioni d’Italia in testa alla classifica in attesa di Milan-Roma. Termina senza gol tra Napoli e Como. Tanta intensità ma nessun gol in una sfida ad alto ritmo tra due squadre che si sono affrontate a ‘viso aperto’. Rimpianti del Como, che nel primo tempo ha fallito il rigore con Morata (bravo Milinkovic Savic). Campioni d’Italia in testa con un punto in più della Roma, che gioca domani sul campo del Milan. Meglio la squadra di Fabregas nel primo tempo: out Kempf dopo 8’, ci prova Caqueret, Morata si guadagna un calcio di rigore: Proprio lo spagnolo si fa parare il tiro da Milinkovic (secondo rigore consecutivo parato). 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Solo 0-0 al Maradona: un ottimo Como impone il pareggio al Napoli