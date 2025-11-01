Sollevamento pesi Giulia Miserendino vince l’oro di strappo ma chiude terza agli Europei U23

Buone notizie per i colori azzurri al termine della quinta giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2025, in corso di svolgimento a Durazzo (Albania). Nell'ultima gara odierna Giulia Miserendino ha regalato infatti all'Italia altre tre medaglie, vincendo un oro di specialità ma fallendo l'obiettivo della vittoria assoluta nella nuova categoria -69 kg tra le U23. La nativa di Palermo classe 2022, pluricampionessa continentale a livello giovanile, si è imposta nell'esercizio di strappo grazie ai 100 kg sollevati in seconda prova (nullo l'ultimo tentativo a 102 kg) per poi farsi rimontare nello slancio scivolando così dal primo al terzo posto nella graduatoria complessiva aggiudicandosi il bronzo di totale (oltre a quello di slancio) con 219 kg, un risultato ancora abbastanza distante dalla sua miglior versione del precedente ciclo olimpico.

