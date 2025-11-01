Soli orchestra e coro del conservatorio L Cherubini

Firenzetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore (ingresso libero), in occasione della Celebrazione di Ognissanti presieduta da S. E. Mons. Gherardo Gambelli, l’esecuzione della Messa in do maggiore D.452 di Franz Schubert. Direttori: Terukazu Komatsu, Sara Pace; Soprano: Margherita Bingrossi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli, concerto di Natale “Nativitas” al conservatorio San Pietro a Majella - Giovedì 22 dicembre la sala Scarlatti del conservatorio San Pietro a Majella ospiterà “Nativitas”, oratorio per soli, coro, coro di voci bianche, nastro magnetico e orchestra con testo e musica di ... Come scrive ilmattino.it

Orchestra e Coro del Conservatorio Santa Cecilia al Teatro Eliseo - Domenica 11 ottobre 2015 alle ore 12:00, presso il Teatro Eliseo di Roma, Il Maestro Alfredo Santoloci, direttore del Conservatorio Santa Cecilia, dirigerà L’Orchestra e il Coro jazz. Si legge su romatoday.it

Orchestra e Coro del Conservatorio - «Un sopravvissuto di Varsavia» di Schönberg e il «Requiem» di Mozart sono fra i brani portanti del repertorio dell'Orchestra e del Coro del Conservatorio «Verdi». Segnala milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Soli Orchestra Coro Conservatorio