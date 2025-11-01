Soli orchestra e coro del conservatorio L Cherubini

Nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore (ingresso libero), in occasione della Celebrazione di Ognissanti presieduta da S. E. Mons. Gherardo Gambelli, l’esecuzione della Messa in do maggiore D.452 di Franz Schubert. Direttori: Terukazu Komatsu, Sara Pace; Soprano: Margherita Bingrossi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Si è tenuto l’evento speciale giubilare dell’esecuzione in “prima mondiale” del Trittico Francescano per soli, coro e orchestra del Maestro Pietro Cangiano - facebook.com Vai su Facebook

Mentre l’Atlantico orchestra vortici di energia come un direttore di sinfonie invisibili, l’Italia conta i gradi di un autunno ancora tiepido. Quando arriveranno temperature più fredde? È una domanda che ultimamente mi viene posta con frequenza e la risposta è c - X Vai su X

Napoli, concerto di Natale “Nativitas” al conservatorio San Pietro a Majella - Giovedì 22 dicembre la sala Scarlatti del conservatorio San Pietro a Majella ospiterà “Nativitas”, oratorio per soli, coro, coro di voci bianche, nastro magnetico e orchestra con testo e musica di ... Come scrive ilmattino.it

Orchestra e Coro del Conservatorio Santa Cecilia al Teatro Eliseo - Domenica 11 ottobre 2015 alle ore 12:00, presso il Teatro Eliseo di Roma, Il Maestro Alfredo Santoloci, direttore del Conservatorio Santa Cecilia, dirigerà L’Orchestra e il Coro jazz. Si legge su romatoday.it

Orchestra e Coro del Conservatorio - «Un sopravvissuto di Varsavia» di Schönberg e il «Requiem» di Mozart sono fra i brani portanti del repertorio dell'Orchestra e del Coro del Conservatorio «Verdi». Segnala milano.corriere.it