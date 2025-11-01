Solet Inter il difensore resta nel mirino | ha tutte le caratteristiche giuste il motivo

Inter News 24 Solet Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale dell’Udinese nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Come riportato da Tuttosport, tra i nomi valutati dall’ Inter per il prossimo mercato figura anche quello di Oumar Solet, difensore francese classe 2000 attualmente in forza all’ Udinese. Il giocatore rappresenta una delle alternative più concrete per rinforzare il reparto arretrato in vista della stagione 2026, quando i nerazzurri dovranno fare i conti con i probabili addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Solet si è distinto in Friuli per la sua polivalenza tattica: può essere impiegato in tutti e tre i ruoli della linea difensiva, combinando fisicità, aggressività e capacità di impostare dal basso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Solet Inter, il difensore resta nel mirino: ha tutte le caratteristiche giuste, il motivo

