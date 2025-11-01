Social l' esperto | Vietando non si educa
Firenze, 1 novembre 2025 – “L’ educazione al digitale è sempre più importante, e dovrebbe essere un obiettivo trasversale della scuola. Sono i ragazzi stessi a chiederlo: le ricerche che abbiamo condotto insieme al Centro educazione digitale mostrano che molti adolescenti sono consapevoli di usare troppo i social e dichiarano di volerli usare meglio: semplicemente non trovano il supporto necessario, né nella scuola né nel mondo adulto”. A dirlo è Cosimo Di Bari, professore di Pedagogia generale e sociale all’Università di Firenze, che nell’ambito del Festival Equivalenze ha condotto “Instagrammabile . 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
SOCIAL E GIOVANI: QUALI PERICOLI E COME DIFENDERSI? INTERVISTA A VINCENZO MARIA VITIELLO - ESPERTO DI SICUREZZA DIGITALE E NELLE SCIENZE INFORMATICHE FORENSI I social network sono ormai parte della vita quotidia - facebook.com Vai su Facebook