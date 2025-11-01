Soccorre automobilista muore investito

13.56 Un 25enne è morto, travolto da un'auto, mentre sulla Statale 16 aiutava un altro automobilista in difficoltà. L'incidente all'altezza di Bari-Palese, in carreggiata Nord. Ferito un amico del giovane investito. Indagini e accertamenti in corso. Il conducente dell'auto che ha investito il 25enne si è fermato dopo l'impatto. Ora è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it