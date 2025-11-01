Soccorre automobilista muore investito
13.56 Un 25enne è morto, travolto da un'auto, mentre sulla Statale 16 aiutava un altro automobilista in difficoltà. L'incidente all'altezza di Bari-Palese, in carreggiata Nord. Ferito un amico del giovane investito. Indagini e accertamenti in corso. Il conducente dell'auto che ha investito il 25enne si è fermato dopo l'impatto. Ora è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Travolto mentre soccorre un automobilista, morto un 25enne. La tragedia sulla strada statale a Bari, c'è anche un ferito. #ANSA - X Vai su X
Travolto mentre soccorre un automobilista, morto 25enne a Bari - facebook.com Vai su Facebook
Travolto mentre soccorre un automobilista: muore un 25enne sulla Statale 16 a Bari - Un giovane perde la vita mentre presta aiuto a un conducente in difficoltà ... altarimini.it scrive
Scende dall’auto per soccorrere un automobilista, ma viene travolto: muore a 25 anni - Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina all'alba sulla strada statale 16, in direzione nord, nei pressi di Bari- Secondo controcopertina.com
Muore investito nel barese, si era fermato a dare soccorso - Palese, in direzione Foggia: un ragazzo di 25 anni di Bitonto, Cosimo Magro, è morto dopo essere stato travolt ... Riporta msn.com