Occhio alle truffe telefoniche. Un problema col quale gran parte delle persone si trova ad avere a che fare almeno una volta ogni tanto, visto l’altissimo numero di tentativi che, purtroppo, talvolta vanno in porto, con grave danno (economico e morale) per chi. ‘abbocca’. E’ il caso di un uomo residente a San Benedetto che si è visto sottrarre la bellezza di 2.811 euro da una donna di 34 anni, di origini francesi, residente in Abruzzo, finita sotto processo davanti al tribunale di Ascoli. Il fatto risale all’1 giugno del 2023. La vittima, un 35enne, ha ricevuto sul proprio smartphone un sms, apparentemente inviato da ’PosteInfo’, attraverso il quale gli veniva segnalato che vi era stato un tentativo di accesso fraudolento al suo conto corrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sms farlocco e finto operatore: raggirata