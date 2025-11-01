Da oggi 1° novembre 2025, arriva Sky Collection, un nuovo hub tematico che si posiziona come l'archivio della serialità che ha plasmato l'immaginario collettivo. L'arrivo di questo canale, collocato strategicamente al 114, non è solo un'aggiunta al palinsesto, ma rappresenta una vera e propria ridefinizione dell'area 100 di Sky, ristrutturando la numerazione dei canali dalla 108 alla 121, con emi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Collection, il nuovo hub Sky e NOW dedicato alla storia della grande serialità televisiva