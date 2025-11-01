Skincare strutturale per pelle e contorno occhi Make up gioiello Profumi deluxe Regelarsi cosmesi resta una forma di felicità

S e è vero, come affermava Marcel Proust, che “il desiderio fa fiorire ogni cosa” allora anche il cambio di stagione, che in questo periodo ci fa dimenticare la gioia dell’estate, può avere i suoi vantaggi. Così abbiamo scelto, per questo Speciale bellezza, proprio tutto ciò che desidereremmo avere nel nuovo beauty di stagione. I look make up che vedremo ovunque questo autunno X Leggi anche › Le collezioni make up dell’autunno inverno 2025-2026: le più belle da non perdere Il beaurty case dell’inverno. Una skincare “strutturale”. Il nostro viso lo conosciamo, naturalmente benissimo, ed è inutile dire che con le dovute precauzioni il sole gli aveva regalato luminosità e, di conseguenza, un aspetto radioso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Skincare "strutturale" per pelle e contorno occhi. Make up gioiello. Profumi deluxe. Regelarsi cosmesi resta una forma di felicità

