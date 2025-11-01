Siviero | Ecco come sarà il nuovo ponte Ancaranese c’erano tante alternative

Ascoli Piceno, 1 novembre 2025 – Ha valutato almeno quattro ipotesi. Poi ha preso la decisione definitiva e redatto il progetto. L’ingegnere, architetto e docente Enzo Siviero ha ideato il nuovo ponte Ancaranese, che il Carlino può svelare in anteprima attraverso questi render. Il progettista: “Un lavoro lungo sei mesi, ma molto stimolante”. Si è ancora nella fase preliminare, ma ormai è stato tutto definito e nel giro di qualche settimana si svolgerà la Conferenza dei servizi a seguito della quale potranno prendere il via i lavori. “Un lavoro lungo sei mesi – racconta Siviero –ma che per me è stato molto stimolante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Siviero: “Ecco come sarà il nuovo ponte Ancaranese, c’erano tante alternative”

