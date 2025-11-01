Sistema sanitario regionale e linee di gestione | Si affrontino i nodi reali
“La Cgil Fvg apprezza che le linee di gestione del servizio sanitario 2026 siano disponibili da novembre, cosa non accaduta negli anni precedenti, ed è pronta a partecipare a una fase di discussione e approfondimento che si spera venga aperta quanto prima”. A dirlo è il segretario generale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In un Paese civile si viene curati in base al bisogno, non al portafoglio. Questo governo non vuole un sistema sanitario, ma una selezione per censo e noi non staremo a guardare! Marianna Ricciardi - facebook.com Vai su Facebook
Speciale sul Servizio Sociale Professionale nel sistema sanitario lombardo. In questo contributo: l'esperienza condotta nel quadriennio 21/25 dal gruppo tematico “Servizio Sociale Professionale in Sanità” promosso dal CROAS Lombardia. http://urly.it/31cmv5 - X Vai su X
Sistema Informativo Sanitario Regionale: attivata la consultazione pubblica - Il ruolo dell'Information Technology in ambito sanitario è diventato ormai centrale, vero punto di riferimento per il governo e per il monitoraggio dell'attività socio- Si legge su regione.campania.it
Salute: Riccardi, soddisfazione per l’ok dal Cal per le linee di gestione della Sanità 2026 - Siamo particolarmente soddisfatti per l'approvazione a maggioranza pressoché assoluta da parte del Consiglio delle autonomie locali delle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale ... Segnala triestecafe.it
Sanità, la Regione Puglia avvia mobilità e concorsi unici per infermieri e OSS - Con la pubblicazione da parte dell'ASL BT della manifestazione di interesse alla mobilità extra- Da corrieresalentino.it