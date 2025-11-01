Sistema sanitario regionale e linee di gestione | Si affrontino i nodi reali
“La Cgil Fvg apprezza che le linee di gestione del servizio sanitario 2026 siano disponibili da novembre, cosa non accaduta negli anni precedenti, ed è pronta a partecipare a una fase di discussione e approfondimento che si spera venga aperta quanto prima”. A dirlo è il segretario generale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Il blocco di carriere e assunzioni nella sanità ligure porterà fughe di personale e comprometterà il funzionamento del sistema sanitario ligure e agevolerà le fughe degli specialisti» - facebook.com Vai su Facebook
Sistema Informativo Sanitario Regionale: attivata la consultazione pubblica - Il ruolo dell'Information Technology in ambito sanitario è diventato ormai centrale, vero punto di riferimento per il governo e per il monitoraggio dell'attività socio- Riporta regione.campania.it
Sanità, la Regione Puglia avvia mobilità e concorsi unici per infermieri e OSS - Con la pubblicazione da parte dell'ASL BT della manifestazione di interesse alla mobilità extra- Lo riporta corrieresalentino.it
Salute: Riccardi, soddisfazione per l’ok dal Cal per le linee di gestione della Sanità 2026 - Siamo particolarmente soddisfatti per l'approvazione a maggioranza pressoché assoluta da parte del Consiglio delle autonomie locali delle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale ... Secondo triestecafe.it