Siria il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre | previsto incontro con Trump

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ inviato speciale Usa per la Siria, Tom Barrack, ha riferito al giornalista Barak Ravid di Axios che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha in programma di recarsi a Washington il 10 novembre e che dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Ne ha dato notizia lo stesso reporter su X sottolineando che sarà la prima visita in assoluto di un leader siriano alla Casa Bianca.?U.S. envoy Tom Barrack told me Syrian president Ahmed al-Sharaa is planned to visit Washington on November 10 and is expected to meet President Trump at the White House. It will be the first-ever visit by a Syrian president to the White House — Barak Ravid (@BarakRavid) November 1, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

siria il presidente al sharaa in usa il 10 novembre previsto incontro con trump

© Lapresse.it - Siria, il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre: previsto incontro con Trump

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Siria, il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre: previsto incontro con Trump - L'inviato speciale Usa per la Siria, Tom Barrack, ha riferito al giornalista Barak Ravid di Axios che il presidente siriano Ahmed al- Lo riporta lapresse.it

siria presidente sharaa usaIn Siria risorge l'ISIS. Con il benestare del presidente ex jihadista Ahmed al-Sharaa - L'esperto di Siria Fabrice Balanche: “Le truppe del Presidente non stanno intraprendendo azioni serie contro l'ISIS perché non hanno la ... Come scrive huffingtonpost.it

siria presidente sharaa usaSiria, avanza lo Stato Islamico dopo il ritiro degli Usa/ Aumentano attacchi dell’Isis contro milizie curde - Siria, il vuoto di pootere dopo la caduta di Assad e il ritiro Usa hanno favorito l'avanzata dello Stato Islamico, aumentano gli attentati Isis nel Nord- Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Siria Presidente Sharaa Usa