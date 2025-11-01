Siria il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre | previsto incontro con Trump

L’ inviato speciale Usa per la Siria, Tom Barrack, ha riferito al giornalista Barak Ravid di Axios che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha in programma di recarsi a Washington il 10 novembre e che dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Ne ha dato notizia lo stesso reporter su X sottolineando che sarà la prima visita in assoluto di un leader siriano alla Casa Bianca.?U.S. envoy Tom Barrack told me Syrian president Ahmed al-Sharaa is planned to visit Washington on November 10 and is expected to meet President Trump at the White House. It will be the first-ever visit by a Syrian president to the White House — Barak Ravid (@BarakRavid) November 1, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre: previsto incontro con Trump

