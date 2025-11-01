Sionisti Puzzate di morto sindacalisti della Cgil aggrediti verbalmente e minacciati
"Sionisti della Cgil, puzzate di morto". Sarebbero queste le frasi urlate da due uomini agli iscritti alla Cgil che si trovavano venerdì mattina davanti alla sede del sindacato della via Ostiense. Un'aggressione verbale che segue quanto accaduto alla sede del sindacato di Monteverde, dove lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
