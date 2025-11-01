Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Parigi programma streaming

Con Vienna il saldo dei precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è diventato pari (4-4), con Parigi e la semifinale del Masters 1000 della capitale francese ci può essere il sorpasso da parte del numero 1 del mondo, atteso da una giornata che può regalargli sensazioni che ancora non ha potuto vivere. Per un motivo o per un altro, del resto, il rapporto con Parigi indoor è sempre stato complesso: vuoi la classifica, vuoi una dose di poca fortuna, vuoi un periodo no, vuoi, infine, l’incredibile vicenda dell’orario del 2023. Da allora è cambiato tutto, compreso lo status di Jannik, ora in fase di rincorsa verso il possibile nuovo sorpasso a Carlos Alcaraz per la questione numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Parigi, programma, streaming

Argomenti simili trattati di recente

ANCORA SINNER ZVEREV! Il tedesco rimonta Medvedev in super quarto di finale e conquista il pass per la semifinale del Masters 1000 di Parigi! Sfiderà Jannik a pochi giorni di distanza dalla finale di Vienna vinta dall'azzurro - facebook.com Vai su Facebook

Non importa quello che accade fuori. Alla fine vince sempre LUIIIIIIII: JANNIK SINNER È CAMPIONE A VIENNA #Tennis #ErstebankOpen #Sinner #Zverev - X Vai su X

Sinner-Zverev oggi a Parigi per la semifinale, Jannik può tornare numero uno: orario e dove vederla in TV - Oggi Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi: l'orario d'inizio è fissato alle ore 17 ... Secondo fanpage.it

Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8! Orario, programma, streaming - La finale dell'ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa anche in ... Lo riporta oasport.it

Dove vedere Sinner-Zverev al Masters 1000 di Parigi in tv e streaming - La semifinale del Masters 1000 di Parigi tra Sinner e Zverev si potrà vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Da msn.com