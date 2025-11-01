Sinner-Zverev semifinale del Masters-1000 di Parigi | Jannik domina il primo set | Diretta 6-0
L'azzurro sfida il tedesco per un posto in finale e per restare in corsa per il numero 1. Auger-Aliassime scavalca Musetti nella corsa alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Sinner diretta Masters 1000 Parigi: segui la semifinale con Zverev. Tennis oggi LIVE - Il numero due del mondo sfida ancora il tedesco, dopo il confronto di Vienna: in palio c'è l'approdo all'atto conclusivo del torneo parigino. Come scrive corrieredellosport.it
Sinner-Zverev, diretta Masters 1000 Parigi: la semifinale di Jannik in tempo reale - L'altoatesino sifda il tedesco con i palio l'accesso alla finale del torneo francese: se dovesse vincere il titolo, l'azzurro torenerebbe sul tetto del ranking ... Lo riporta tuttosport.com
Atp Parigi, Sinner in campo contro Zverev nella semifinale del Masters 1000. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner in campo contro Zverev nella semifinale del Masters 1000. Si legge su tg24.sky.it