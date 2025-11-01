Sinner-Zverev semifinale a Parigi | orario precedenti e dove seguire il match

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’azzurro a caccia della finale nel Masters 1000 francese. Jannik Sinner torna oggi, sabato 1 novembre, sul campo del Masters 1000 di Parigi-Bercy per affrontare Alexander Zverev nella semifinale del torneo. Il numero 2 del ranking ATP arriva da una prestazione convincente nei quarti di finale, dove ha superato Ben Shelton. Dall’altra parte, Zverev ha ottenuto l’accesso al penultimo atto eliminando Daniil Medvedev. Orario e precedenti tra Sinner e Zverev. La sfida tra Sinner e Zverev è in programma non prima delle ore 17,00. Il bilancio degli otto precedenti tra i due tennisti è perfettamente in equilibrio: 4 vittorie a testa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

