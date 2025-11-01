Sinner-Zverev precedenti in parità ma con una chiara inerzia | chi spezzerà l’equilibrio?
4-4. A tanto ammonta il discorso dei precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Li abbiamo visti solo sei giorni fa nella finale dell’ATP 500 di Vienna, li ritroviamo in semifinale a La Defense, l’arena dove si è trasferito il Masters 1000 di Parigi dopo che è stato necessario il trasferimento dal Palais Omnisports di Bercy. La storia tra Sinner e Zverev parte dal 2020, da un Roland Garros spostato a settembre per ragioni di Covid-19. In un mese dalle temperature che, a Parigi, sono molto inferiori rispetto a giugno, Jannik, che aveva 19 anni, portò a casa uno dei primi grandi successi della sua carriera, sconfiggendo il tedesco in quattro parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ANCORA SINNER ZVEREV! Il tedesco rimonta Medvedev in super quarto di finale e conquista il pass per la semifinale del Masters 1000 di Parigi! Sfiderà Jannik a pochi giorni di distanza dalla finale di Vienna vinta dall'azzurro - facebook.com Vai su Facebook
Zverev si rivolge a Sinner: "Devo dire una cosa spiacevole: Jannik, hai rotto le p... a tutti" - X Vai su X
Sinner - Zverev, oggi semifinale a Parigi: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, sabato 1 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 francese. Come scrive virgilio.it
Atp Parigi, oggi Sinner sfida Zverev nella semifinale del Masters 1000 - Jannik Sinner affronta questo pomeriggio Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. Segnala tg24.sky.it
Sinner-Zverev oggi a Parigi per la semifinale, Jannik può tornare numero uno: orario e dove vederla in TV - Oggi Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi: l'orario d'inizio è fissato alle ore 17 ... Secondo fanpage.it