Sinner-Zverev precedenti in parità ma con una chiara inerzia | chi spezzerà l’equilibrio?

4-4. A tanto ammonta il discorso dei precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Li abbiamo visti solo sei giorni fa nella finale dell’ATP 500 di Vienna, li ritroviamo in semifinale a La Defense, l’arena dove si è trasferito il Masters 1000 di Parigi dopo che è stato necessario il trasferimento dal Palais Omnisports di Bercy. La storia tra Sinner e Zverev parte dal 2020, da un Roland Garros spostato a settembre per ragioni di Covid-19. In un mese dalle temperature che, a Parigi, sono molto inferiori rispetto a giugno, Jannik, che aveva 19 anni, portò a casa uno dei primi grandi successi della sua carriera, sconfiggendo il tedesco in quattro parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it

