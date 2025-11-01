Sinner-Zverev oggi in tv ATP Parigi 2025 | orario canale esatto programma streaming
Rivincita di Vienna in semifinale a Parigi. Sei giorni dopo appena, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano uno di fronte all’altro nel penultimo atto del Masters 1000 della capitale francese, con tantissimi temi che si snoderanno soprattutto circa i tempi a disposizione dell’uno e dell’altro. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 17.00) Per Jannik quello con Ben Shelton è stato fondamentalmente un match privo di grandissimi brividi o scambi che ne hanno messo in difficoltà la parte fisica: un’ora e 9 minuti sono pochi, ancor meno se si parla di uno come l’americano. Diversamente, tanta, tantissima la fatica fatta da Zverev per tornare a venire a capo di Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ANCORA SINNER ZVEREV! Il tedesco rimonta Medvedev in super quarto di finale e conquista il pass per la semifinale del Masters 1000 di Parigi! Sfiderà Jannik a pochi giorni di distanza dalla finale di Vienna vinta dall'azzurro - facebook.com Vai su Facebook
Non importa quello che accade fuori. Alla fine vince sempre LUIIIIIIII: JANNIK SINNER È CAMPIONE A VIENNA #Tennis #ErstebankOpen #Sinner #Zverev - X Vai su X
Sinner-Zverev oggi a Parigi per la semifinale, Jannik può tornare numero uno: orario e dove vederla in TV - Oggi Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi: l'orario d'inizio è fissato alle ore 17 ... fanpage.it scrive
Sinner-Zverev oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Sei giorni dopo appena, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano uno di fronte all'altro nel penultimo ... Da oasport.it
Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Parigi 2025: orario semifinale, programma, streaming - Sabato 1° novembre, Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nelle semifinali del Masters1000 di Parigi. Come scrive oasport.it