Rivincita di Vienna in semifinale a Parigi. Sei giorni dopo appena, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano uno di fronte all’altro nel penultimo atto del Masters 1000 della capitale francese, con tantissimi temi che si snoderanno soprattutto circa i tempi a disposizione dell’uno e dell’altro. Per Jannik quello con Ben Shelton è stato fondamentalmente un match privo di grandissimi brividi o scambi che ne hanno messo in difficoltà la parte fisica: un’ora e 9 minuti sono pochi, ancor meno se si parla di uno come l’americano. Diversamente, tanta, tantissima la fatica fatta da Zverev per tornare a venire a capo di Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Zverev oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming

