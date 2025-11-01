Sinner-Zverev oggi all’Atp Parigi 2025 la semifinale del torneo in diretta
Jannik Sinner e Alexander Zverev scendono in campo per la seconda semifinale del torneo Atp Parigi 2025, ultimo Master 1000 della stagione, sui campi in cemento indoor del torneo. Per Sinner, numero 2 del mondo, è la nona semifinale quest’anno su 11 tornei disputati. Sinner è a caccia di una vittoria per raggiungere in finale il canadese numero 10 del mondo, Felix Auger Aliassime. Se lo battesse aggiudicandosi il torneo, tornerebbe in vetta al ranking Atp scalzando il rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, eliminato all’inizio del torneo da Cameron Norrie. Brutte notizie intanto per Lorenzo Musetti perché Auger Aliassime, che si è si qualificato per la finale battendo Alexander Bublik, ha sorpassato proprio l’azzurro nella classifica della Race che qualifica alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
