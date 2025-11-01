Sinner-Zverev oggi a Parigi per la semifinale Jannik può tornare numero uno | orario e dove vederla in TV
Oggi Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi: l'orario d'inizio è fissato alle ore 17. L'italiano in campo per continuare la rincorsa al numero uno del ranking ATP. Tutte le informazioni su quando e dove vedere il match in diretta TV e live streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ANCORA SINNER ZVEREV! Il tedesco rimonta Medvedev in super quarto di finale e conquista il pass per la semifinale del Masters 1000 di Parigi! Sfiderà Jannik a pochi giorni di distanza dalla finale di Vienna vinta dall'azzurro - facebook.com Vai su Facebook
Non importa quello che accade fuori. Alla fine vince sempre LUIIIIIIII: JANNIK SINNER È CAMPIONE A VIENNA #Tennis #ErstebankOpen #Sinner #Zverev - X Vai su X
