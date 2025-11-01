Sinner-Zverev in palio la finale del Masters 1000 di Parigi | la diretta

Jannik Sinner sta per scendere in campo a Parigi-Bercy per la semifinale del Masters 1000 di Parigi, l’ultimo grande appuntamento prima delle ATP Finals di Torino. L’azzurro, attuale numero 2 del mondo, affronta il tedesco Alexander Zverev, campione in carica del torneo, in un match che vale l’accesso alla finale del Rolex Paris Masters. Sinner arriva alla sfida dopo aver superato con autorità Ben Shelton, confermando il suo ottimo stato di forma. Mai prima d’ora il tennista altoatesino era riuscito a spingersi tra i primi quattro del torneo parigino indoor. Oltre a un posto nella finale, per Sinner c’è anche un altro obiettivo: avvicinare la vetta della classifica ATP. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner-Zverev, in palio la finale del Masters 1000 di Parigi: la diretta

Leggi anche questi approfondimenti

Sinner-Zverev, alle 17 la semifinale di Parigi: in palio l'ultimo atto con Aliassime. Dove vederla - facebook.com Vai su Facebook

La paura fa 9 A meno di una settimana dalla finale di Vienna torna la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il tedesco, che ha battuto in rimonta Medvedev salvando anche 2 match point, continua la sua difesa del titolo di Parigi e come prossimo ostaco - X Vai su X

LIVE Sinner alle 17 sfida Zverev: in palio la finale a Parigi. Il n.1 si riavvicina - Jannik ritrova Sascha una settimana dopo Vienna per la semifinale del 1000 francese. Secondo gazzetta.it

Sinner-Zverev, in palio la finale del Masters 1000 di Parigi: la diretta - Bercy per la semifinale del Masters 1000 di Parigi, l’ultimo grande appuntamento prima delle ATP Finals ... Da thesocialpost.it

Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Parigi - Il numero uno azzurro e il tedesco di nuovo faccia a faccia per giocarsi, però, l'accesso alla finale del torneo francese ... Secondo tuttosport.com