Sinner vittoria contro Shelton e rimprovero allo staff | Nemmeno vi alzate
(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Ben Shelton a Parigi e vola in semifinale del Masters 1000 francese. Nel corso del match, un momento di tensione tra l'azzurro e il suo staff non è passato però inosservato. Durante il secondo set, il numero 2 del ranking Atp ha subito trovato il break, subendo poi il controbreak . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
CIAO, SONO UN FENOMENO Con la 50ª vittoria stagionale, Sinner raggiunge il 18° quarto di finale in carriera in un Masters 1000, il primo di sempre sul cemento parigino! È il primo azzurro con almeno un quarto all’attivo in tutti i 1000 dal 1990! Questa - facebook.com Vai su Facebook
SINNER VITTORIA DI FORZA Un primo set complicato, con due turni di servizio persi di fila, lascia spazio ad un secondo parziale dominato senza inciampi e lancia Sinner ai quarti di finale. Per l’italiano è la 63esima vittoria sul cemento contro un giocatore f - X Vai su X
Sinner dopo la vittoria contro Shelton: "Numero 1? Non ci penso" - Sinner commenta a Sky la vittoria, la sua 314^ su 400 partite giocate, nei quarti di Parigi contro Shelton: "Ho servito molto bene, con una percentuale alta soprattutto nel 1° set. sport.sky.it scrive
VIDEO Sinner-Shelton 6-3, 6-3: highlights ATP Parigi, match a senso unico - Jannik Sinner vince e convince nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi. Lo riporta oasport.it
Sinner, ci risiamo: nuovi problemi fisici a Parigi anche contro Shelton - C'erano dei dubbi e delle perplessità sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner. Come scrive oasport.it