Sinner vede in diretta la caduta di Zverev mentre è intervistato | Jannik si ferma è raggelato

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera Jannik Sinner ha assistito in diretta, mentre era intervistato, alla rovinosa caduta di Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale che il tedesco ha vinto contro Daniil Medvedev: la sua reazione è stata di grande preoccupazione, fermandosi completamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

