Sinner una vittoria firmata Cahill I consigli del coach domano Shelton

Sinner riscrive per Shelton le regole del caos. Gioca due set a rotta di collo, si prende una pausa subendo un break, ("non si può essere sempre perfetti", dice lui) e con un doppio 6-3 vola in semifinale a Parigi in poco più di un’ora. Unico neo nella lezione di tennis regalata al disordinato americano col braccio alla dinamite. Oggi troverà ancora Zverev (vittorioso su Medevedev in tre set, 2-6, 6-3, 7-6, dopo oltre due ore di gara) sconfitto domenica scorsa in finale a Vienna. La svolta con Shelton? I consigli di Cahill: "Quando puoi scendi a rete". Perché nei primi game le smorfie sono sempre quelle del numero 2 insoddisfatto del suo gioco: la superficie del masters 1000 francese non gli piace, perché è un po’ troppo morbida e le scivolate non vengono come vorrebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner, una vittoria firmata Cahill. I consigli del coach domano Shelton

